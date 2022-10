La noia infinita di una cultura malata che si appassiona sulle desinenze

...Terzo polo Carlo Calenda ha bollato il discorso della presidente del Consiglio come "una... Unamortale". Tuttavia, da Azione fanno sapere di aver apprezzato " eccome " l'attacco di ...A far contorno al tutto, una seriedi piatti deliziosi. La ricetta da provare: capesante ... Il cibo viene presentato come piacere puro, un palliativo per combattere temporaneamente lae ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Kant ha estirpato il valore dei sentimenti, invece Leopardi ha esaltato l'affettività, senza la quale non c'è conoscenza vera della realtà ...