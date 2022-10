La moda post Covid | le nuove tendenze dopo il cambiamento

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ilha influenzato anche il settore: sempre più brand si concentrano sulla vendita online. Se da casa è più comodo, non si rinuncia però all’attenzione alla produzione sostenibile. In crescita la sezione shopping dei social. Vediamo quali sono le conseguenze dei mesi passati in casa sugli acquisti diLedi acquistoil: cresce la vendita online Photocredit: ladynomics.itLa pandemia ha cambiato anche le nostre abitudini in fatto di. Prima di tutto ha inciso sulla produzione: nel momento del picco del 2020 è calata del 37,4%. Se la difficoltà per le aziende è stata forte, ha anche permesso di sare l’attenzione sui metodi con cui far fronte alla crisi. La risa è ...