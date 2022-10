«La Marcia su Roma fu prova muscolare | ideologica e spettacolare»

Leggi su panorama

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Raffaelenelli, storico della Sapienza di, ripercorre una delle vicende più importanti della nostra storia contemporanea, evidenziando come «lasurimane unadi forza connotata da un vistoso elemento, molto ben giocato perché coronato da successo». Proprio nella ricorrenza dei cent’anni della “su”,nelli ha sottolineato come essa «non fu peraltro qualcosa di improvvisato, anche perché poteva contare su due illustri antecedenti, come la dannunziana “Impresa di Fiume” (1919-1920) e la garibaldina “Spedizione dei Mille” del maggio 1860». Panorama.it ha incontrato lo storico per cercare di dissipare cento anni di incrostazioni storiche e di fare luce sul vero significato di ...