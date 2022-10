La leggenda della felpa più bella del mondo

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Probabilmente non avete mai sentito parlare di Camber, azienda di abbigliamento fondata a Filadelfia nel 1982, anche per assaporarne il significato è indossarne una, sentirne il peso e la qualità, anche se è diventato difficile. Le ambite felpe girocollo e col cappuccio Cross-Knit sono prodotte in una fabbrica dei primi del Novecento a Norristown, Pennsylvania, una trentina di chilometri a nordovest di Filadelfia. I tre edifici formano un colosso in mattone bianco e pietra a forma di U in riva al fiume Schuylkill. Lo stabilimento, di circa 450 metri quadrati, si trova all’interno di un complesso industriale di 7500 metri quadrati. Tuttavia, quando vado a visitarlo un venerdì mattina, trovo la maggior parte del piano terra vuoto. Un lungo corridoio in penombra mi conduce a un labirinto di stanze che compongono l’ufficio principale dove, attraverso varie vetrate, vedo Barry Schwartz, il ...