La Lega vuole aumentare il limite del contante | agitazione Pd

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Laha depositato alla Camera un progetto di legge per alzare il tetto dell'uso dela 10mila euro. Primo firmatario è Alberto Bagnai. Attualmente ilè fissato a duemila euro. «È una proposta di buonsenso, in linea col programma del centrodestra e con altri Paesi europei. Meno burocrazia, più libertà», commenta su Facebook il segretario leghista e vicepremier Matteo Salvini. La sinistra insorge. Giuseppe Conte (M5S) e Andrea Orlando (Pd), denunciano che l'aumento delall'uso del contate farebbel'evasione fiscale. Tesi sbagliata per lae per la stessa Giorgia Meloni, che in Senato dice nettamente: «Confermo che metteremo mano al tetto al». «In questi anni - spiega il premier - abbiamo assistito a una ...