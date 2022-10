La lagna dei fan di Soumahoro per il “tu” della Meloni | è fascista Ma il fascismo non impose il “voi”?

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Da due giorni non si placa la polemica sul “tu” per errore rivolto da Giorgiain aula alla Camera al deputato di Sinistra e Verdi Aboubakar. Un errore per il quale la premier ha prontamente chiesto scusa, ma non è bastato. E così sui social impazzano da 48 ore polemiche che non ricordiamo di avere visto quando i grillini volevano abolire l’appellativo “onorevole” e introdurre il giacobino appellativo di “cittadino” per i membri del Parlamento. Per il tu aondata di vittimismo A dare il la all’ondata di vittimismo è stato lo stesso onorevole. “Visto che la Presidenteè anche Lei ‘scolaraStoria’ parafrasando Gramsci, si ricorderà che durante lo schiavismo e la colonizzazione i ‘neri’ non avevano diritto al ‘Lei’ che era riservato a ciò ...