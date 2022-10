La Germania cede quote del porto di Amburgo alla Cina | i timori per Trieste Urso gela Pechino

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Sta suscitando un aspro confronto inla decisione del cancelliere Olaf Scholz di dare il via liberacessione di parte deldisocietà statale cinese Cosco e, dunque, di fatto al governo di. In particolare, la società acquisterebbe il 24,9% di uno dei quattro terminal, il 3. Una scelta che è stata fortemente critica in seno allo stesso governo, dove sei ministri, tra i quali quello dell’Economia e quello degli Esteri, hanno rimarcato i rischi politici e geopolitici connessicessione di parti di infrastrutture strategiche a. La scelta di Berlino, però, rischia di avere un impatto anche sull’Italia: ildi, infatti, ha partecipazioni importanti nel ...

