La Francia aumenta la caccia ai pirati

(Di giovedì 27 ottobre 2022) S’intensifica la lotta contro lo streaming sportivo illegale Les Echos, di J.B., pag. 15 Secondo uno studio dell’Arcom, l’autorità francese di regolamentazione delle trasmissioni radiotelevisive, sta diventando sempre più difficile per gli appassionati di sport guardare gratuitamente le competizioni sportive in diretta su Internet attraverso siti di streaming illegali. Tra gennaio e settembre 2022, 835 siti di streaming sportivo illegale sono stati bloccati dagli ISP su richiesta dell’autorità giudiziaria e dell’Arcom. Di conseguenza, il 41% dei consumatori di streaming sportivo ha visitato almeno una volta un sito bloccato dall’inizio dell’anno. In, lo streaming sportivo è una pratica comune: tre quarti degli utenti di Internet guardano lo sport in diretta almeno una volta al mese, legalmente o illegalmente. Il live streaming illegale permette di guardare ...

