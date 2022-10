La Feldi Eboli concede il bis in Champions League contro il Petro-w

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLadomina nella seconda giornata di UEFA Futsal, superando nettamente per 10-3 i lettoni del-w. I ragazzi di Salvo Samperi chiudono la gara già nel primo tempo, dove il punteggio parziale recita un 6-2 che viene legittimato nella ripresa. Grande euforia tra i presenti alla Prienai Arena di Kaunas e grande successo sui canali social della società, con la gara trasmessa in streaming su futsaltv.it che registra numeri record con ascolti da tutta Italia. TUTTO FACILE – Dal Cin; Venancio, Vava, Giulhermao, Luizinho è il quintetto scelto da mister Salvo Samperi. Krizanovskis; Rimkus, Sens, Mickevics, Mik Babris sono le scelte di mister Sketovs. Dopo aver preso le misure all’avversario nei primi minuti ai vincitori di due degli ultimi tre ...

PETRO - W - CITTA' DI3 - 10 (2 - 6 pt) PETRO - W : Krizanovskis, Rimkus, Sens, Mickevics, Babri, Labuts, Scuka, Kulepovs, Kuzmin, Mhitarjans, Kozlovskis, Rozkovskis, Seniuk, Reis. All. Sketovs ...consecutivi rispettivamente contro l'Olimpus Roma , lae il Futsal Pescara , è il momento di invertire il trend. E l'occasione potrebbe essere dietro l'angolo: appuntamento sabato, al ...La Feldi Eboli supera in rimonta i finlandesi del Kampuksen Dynamo e ottiene una storica vittoria in Champions League di Calcio a 5.Una Feldi Eboli da urlo esordisce con una vittoria strameritata in Champions League. I ragazzi di Samperi battono i finlandesi del Kampuksen Dynamo col punteggio di 4-2. Successo in rimonta, condito ...