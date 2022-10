La Famiglia di Shireen Abu Akleh incontra il Papa

(Di giovedì 27 ottobre 2022) "Siamo qui a Roma per cercare giustizia e per avere i responsabili dell'uccisione diAbue speriamo che il Vaticano possa spingere gli Usa o altri Stati ad aprire una inchiesta ...

La famiglia sta cercando giustizia dall'11 maggio del 2022, quando la notissima giornalista Shireen Abu Akleh di Al Jazeera e' stata uccisa durante un'incursione dell'esercito israeliano nella citta' di Jenin, in Cisgiordania. Il fratello di Shireen Abu Akleh ha incontrato il Papa a margine dell'udienza generale. "Siamo qui a Roma per cercare giustizia e per avere i responsabili dell'uccisione di Shireen Abu Akleh e speriamo che il Vaticano possa spingere gli Usa o altri Stati ad aprire una inchiesta". La famiglia della giornalista palestinese uccisa da un soldato israeliano incontra il pontefice. Il fratello ad AsiaNews: l'incontro dà "forza" nella ricerca di giustizia.