La famiglia Berlusconi cresce ancora | Luigi e la moglie Federica sono genitori bis

... il presidentelo ha conosciuto meglio di tutti, il presidente Bush, raccontava di ... noi siamo all'opposizione sua e del suo Governo, non della sua. Il ministro della Difesa, ...... negli Stati Uniti, lo aveva confessato a una sola persona per 'non far preoccupare lae ... Dagli omicidi di John e Robert Kennedy, al volto insaguinato die l'accoltellamento di Jo ...