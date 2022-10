La DeLorean ha una nuova erede | realizzata dalla figlia di John Z DeLorean

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Sta per arrivare una, e non stiamo parlando dellaAlpha 5, di cui abbiamo parlato in questo articolo , ma di un modello realizzato da un'altra società collegata alla storia ...

Sta per arrivarenuova, e non stiamo parlando dellaAlpha 5, di cui abbiamo parlato in questo articolo , ma di un modello realizzato da un'altra società collegata alla storia dell'iconica ......JZD (che sta per 'John Zachary', nome completo del padre) chiamando in causa anche alcuni dei progettisti che contribuirono a sviluppare la DMC - 12 originale. I bozzetti mostrano...La DeLorean è di nuovo al centro dell'attenzione ... alcuni dei progettisti che contribuirono a sviluppare la DMC-12 originale. I bozzetti mostrano una vettura chiaramente ispirata all'originale, ...DeLorean Model JZD prodotta da DNG (DeLorean Next Generation) di Detroit dalla figlia di John è il vero successore della DMC-12.