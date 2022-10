La Cina tende la mano agli Stati Uniti | ' Troviamo il modo di andare d' accordo'

L'HuffPost

La'è pronta a collaborare con gli Usa per trovare il modo giusto per andare d'accordo nella nuova era sulla base del rispetto reciproco, della coesistenza pacifica e della cooperazione vantaggiosa ...... con cui aveva concordato sulla necessità di di affrontare la sfida posta dalla. 'Invece di diffondere la superata 'teoria della minaccia cinese' e mettere insieme un piccolo cerchio senza ... La Cina tende la mano. Xi: "Trovare il modo di andare d'accordo con gli Usa". Biden: "Non cerchiamo il conflitto" ''Siamo pronti a collaborare con gli Usa per trovare il modo giusto per andare d'accordo'', ha detto il presidente cinese, Xi Jinping.