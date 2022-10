La Cina ha sviluppato un vaccino spray Riusciremo seguire l' esempio?

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Mentre qui da noi ci chiediamo se sia meglio fare un richiamo con ilbivalente Ba.1 o Ba.5, oppure se e quanto sia utile una quarta dose dopo tre dosi e un’infezione, in– e precisamente a Shangai – ilper bocca prodotto dalla CanSino, approvato a settembre, è in distribuzione nella popolazione. Per sapere come avviene la vaczione con la formulazionedistribuita in, il lettore curioso può persino scaricare un video dimostrativo del governo cinese; a me importa più fare qualche considerazione generale. Come ormai credo sia a tutti ben chiaro, i vaccini attuali – anche nella loro formulazione bivalente – proteggono poco dall’infezione; nonostante mantengano ancora una buona attività preventiva nei confronti del Covid-19 ...

Corriere della Sera

Tuttavia, l'obiettivo più grande per laè in realtà più locale e riguarda l'inclusione ... "Il governo cinese nella provincia di Zhejiang haun "codice digitale aziendale" proprio per ...... tanto vale bussare alla porta dell'India, una delle economie più forti d'Asia, dopo la. Come ...per prendere in considerazione la proposta della stessa Russia di utilizzare un sistema... Cina, Pil a +3,9% ma sotto l’obiettivo 2022: panico in Borsa a Hong Kong