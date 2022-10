La Bce ha rialzato i tassi di interesse | aumentando il costo del denaro a livelli record

(Di giovedì 27 ottobre 2022) La Banca Centrale Europea ha aumentato ancora idiper cercare di tenere sotto controllo l’inflazione, ovvero un rincaro generalizzato dei prezzi. L’aumento deciso oggi a Francoforte, pari a 75 punti base, è il terzo dopo quelli di settembre e luglio. Un cambio di rotta dopo undici anni in cuidinell’area euro erano stati fermi, vicini allo zero. Il nuovo aumento, con effetto previsto a partire dal 2 novembre 2022, farà salire ildeldall’1,25 per cento al 2 per cento, livello massimo raggiunto dal primo trimestre 2009. L’abbandono dell’orientamento accomodante della politica monetaria non si fermerà qui. Il Consiglio direttivo prevede di aumentare ulteriormente idiper assicurare il ...

