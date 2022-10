La Bce alza tassi di 0 | 75 punti e prevede ulteriore crescita

Leggi su iltempo

(Di giovedì 27 ottobre 2022) FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di innre di 75base i tredi interesse di riferimento. Il Consigliodi aumentare ulteriormente idi interesse per assicurare il ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo del 2% a medio termine. Esso definirà l'andamento deidi riferimento in futuro in base all'evolvere delle prospettive per l'inflazione e l'economia, riflettendo un approccio secondo il quale le decisioni suivengono definite di volta in volta a ogni riunione. Il Consiglio direttivo ha deciso inoltre di modificare i termini e le condizioni applicati alla terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT-III). Durante la fase acuta della pandemia ...