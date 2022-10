La Bce alza ancora i tassi contro l' inflazione La tempesta economica persiste

Leggi su panorama

(Di giovedì 27 ottobre 2022) La notizia era nell’aria e, puntuale, è arrivata. La Bce hato idi interesse di 75 punti base. È il secondo rialzo consecutivo dopo quello dello 0,5% di luglio; così oggi il tasso di riferimento si attesta a 2%. Ma non è finita qui. Si guarda già al prossimo rialzo, che ci sarà, e verrà stabilito come tempistica e quantità nelle prossime riunioni della Bce. La situazionedell’Europa quindi resta molto complicata, come ha spiegato la Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde: «il mercato del lavoro continua ad andare bene ma il calo dell'attività potrebbe portare in futuro a una maggiore disoccupazione. I rischi per lo scenario di crescita sono chiaramente al ribasso, specie nel breve termine; un rischio significativo è quello che la guerra si trascini e che la fiducia potrebbe peggiorare ...