Corriere dello Sport

Con la racchetta se la cava piuttosto bene, non a caso è il numero 20 al mondo, ma anche con la palla da basket fa la sua figura. Dal tennis alla pallacanestro, Nicksa dare spettacolo su più campi da gioco, che sia con la pallina gialla o con la palla a spicchi. In un video che gira sui social si vede il tennista australiano giocare una partita di basket ...Era la finale controdove ha conquistato un titolo che gli permetterà comunque di sperare ... Dopo un esordiocontro Tiafoe, a cui aveva lasciato solo 4 game in una masterclass ... Kyrgios spettacolare a basket: infila bombe da tre a ripetizione In un video diffuso sui social si vede il tennista australiano dare spettacolo a suon di tiri da tre: non ne sbaglia uno!