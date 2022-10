Kim lancia la sfida | “Voglio battere la Juventus!” | poi si sbilancia sullo scudetto

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Kim Min-Jae, difensore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine del quotidiano Repubblica. Di seguito quanto evidenziato: Kim sul suo passaggio al Napoli “Napoli? Era la mia grande occasione e l’ho colta al volo, dopo aver fatto una tappa in Turchia. L’offerta che mi è arrivata in estate dal club azzurro era la migliore e non ho esitato un attimo ad accettarla, ma nemmeno io mi aspettavo di vivere una escalation così vertiginosa ed esaltante: siamo primi in Serie A e nel nostro girone di Champions League, in tre mesi la realtà ha superato di gran lunga le mie più fantasiose aspettative”. Kim sugli obiettivi del Napoli “Obiettivi? Il nostro obiettivo è riscrivere la storia del Napoli e i 12 successi di fila ci dicono che siamo sulla strada giusta. So che la città aspetta il titolo da più di trent’anni e sono certo che alla fine del campionato conquisteremo ...