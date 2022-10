Kiev risponde al leghista Romeo dopo l’intervento in Senato | “A certi politici interessa piacere a Putin”

Leggi su tpi

(Di giovedì 27 ottobre 2022)alMassimiliano, che durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo Meloni ha affermato che “si fa fatica a sentire ‘decideranno gli ucraini’. È la comunità internazionale che deve decidere per loro”. I ministri di Zelensky non sono rimasti indifferenti, e are al capogruppo della Lega inè stato Oleg Nikolenko, portavoce del ministro degli Esteri Dymitro Kuleba. “In precedenza – ha dichiarato Nikolenko – questore ha presentato al Parlamento una richiesta di riconoscimento della Crimea russa. Quasi tutti i Paesi troverannoche cercheranno di. Allo stesso tempo, dovrebbero rendersi conto che diffondendo narrazioni russe stanno ...