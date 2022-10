Kendall Jenner e le Boston Birkenstock | passione da sold-out

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Jeans bottom up, top, cardigan: questo è l’outfit scelto daper le sue giornate in città. La vera chicca però sono le scarpe. La supermodella statunitense indossa spesso le, un modello che spesso fa registrare il-out negli store di tutto il mondo! Questi sabot dall’aria classica e raffinata sono tra i protagonisti assoluti dell’autunno 2022. Attenzione però, queste calzature non hanno conquistato soltantoma anche celebrity come Kaia Gerber ed Emma Chamberlain che amano sopratutto la versione in suede, perfetta con i look in total denim. Chi lo avrebbe mai detto che una calzatura, considerata da sempre poco adatta ai contesti glam, sarebbe diventata l’oggetto del desiderio di chi ama stare al passo con le mode e le tendenze! Fino a qualche ...

Vogue Italia

