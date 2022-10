Juventus | sospiro di sollievo per Vlahovic | ci sarà con il Lecce

Leggi su zon

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Non è grave l’infortunio accorso a Dusannel corso dell’ultimo match di Champions League: è questa la notizia rassicurante arrivata quest’oggi dalla Pinetina. I test effettuati dallo staff medico dellahanno confermato un piccolo affaticamento agli adduttori per il giocatore serbo. Nulla di eclatante, dunque, con Max Allegri pronto a riaccogliere in gruppo il giocatore in vista della prossima partita di Serie A contro il. Non è da escludere, però, che l’allenatore bianconero possa preservaree concedere una nuova chance dal primo minuto ad Arek Milik.della partita anche Alex Sandro, pienamente ristabilito dalle noie fisiche che lo avevano relegato in panchina a Lisbona. Segui ZON.IT su Google News.