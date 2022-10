Juventus retrocessa di nuovo? Plusvalenze | cosa può accadere

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Laè nei guai. Ma questa volta non c'entrano Max Allegri o il gioco (non) espresso sinora in campo. Nè le mediocri prestazioni in campionato, dove è ottava in classifica e in ritardissimo (-10 punti) rispetto al Napoli di Kvaravaggio, e neppure il deludente cammino in Champions. Ancora una volta la Vecchia Signora entra, ahilei, nelle aule dei tribunale da imputata, proprio come accadde a fine anni '90 per le vicende legate al doping e più tardi, nel 2006, quando vennein serie B in seguito ai fattacci di Calciopoli. L'inchiesta della Procura di Torino, è noto, ha chiuso il primo tempo della partita relativa all'inchiesta sulle. Tra i reati ipotizzati i più gravi sono quelli di "falso nelle comunicazioni sociali (falso in bilancio)" e di "false comunicazioni rivolte al mercato". Fatto grave per una ...