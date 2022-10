Juventus e Barcellona fuori dalla Champions | ossia la sicumera dei vincenti

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Quando il piano immaginario e il piano reale si scollano a tal punto da sembrare gravitare su due universi separati l’unica cosa da fare è cercare di capire cos’è successo, quali sono state le cause di questo scollamento. Vale per ciò che è importante e anche per il superfluo. Va da sé che è difficile capire dove posizionare il calcio. Serve a nulla chiudere gli occhi e tapparsi le orecchie e borbottare tra sé per non sentire il rumore di fondo che le dita fanno comunque penetrare nel canale uditivo. Serve nemmeno cercare altrove colpe proprie: le teorie del complotto sono sempre molto affascinanti, quasi mai utili o risolutorie. Il pallone dà, il pallone toglie, a chi di più a chi di meno, che i soldi e blasone portano sempre un po’ di rispetto in più. Il piano reale di, entrambe...