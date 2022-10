Juve | ecco l'obiettivo numero uno per la difesa

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, lantus ha messo nel mirino Strahinja Pavlovic per rinforzare la. Classe 2001 del Salisburgo,...

La Gazzetta dello Sport

Leonardo Iannacci per 'Libero quotidiano' agnelli allegri Definire l'attuale un momento non facile per la Juventus, club che nel decennio 2010 - 2020 ha raccolto nove scudetti, Coppe Italia, ...cosa ha scritto Libero l'altro giorno. Come verrà (se verrà) colpita lasul versante del diritto sportivo Da fonti accreditate si evince che le sanzioni non dovrebbero essere patibolari, ... Juve, rivoluzione atto 2°: ecco chi partirà, gli obiettivi e il colpo più desiderato Antonio Cassano, tramite Instagram, ha commentato la sconfitta dell'altra sera della Juventus contro il Benfica. Ecco le sue parole riportate da TMW: "L'ho vista male. Pensavamo tutti ...L’ultima inchiesta della procura di Torino riaccende il dibattito sulla regolarità dei bilanci delle squadre di calcio. Tuttavia non è quasi mai semplice scovare un illecito ...