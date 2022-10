Juve | Di Maria lascia a gennaio? Arriva già la risposta del Fideo

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Dilagià nel mese di? L’esterno argentino ha già dato una primasul possibile futuro Ormai non è più un mistero il fatto che Angel Divuole tornare a Rosario per chiudere lì la sua carriera nel mondo del calcio giocato. L’esterno argentino, però, non lascerà lantus nel corso della prossima sessione di mercato. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, infatti, sonote secche smentite dall’entourage relative all’ipotesi di un suo addio a. Almeno fino a fine stagione il suo futuro sarà quindi a Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24.