Joe Biden non vuole incontrare Putin al G20 in Indonesia | la conferma della Casa Bianca

(Di giovedì 27 ottobre 2022) JoenonVladimir, qualora il numero 1 del Cremlino dovesse partecipare al prossimo G20 in. "Il presidente ha detto che non ha intenzione di sedersi con Vladimir ...

Il Fatto Quotidiano

Mentre la notizia arriva in tutto il mondo, gli Stati Uniti rispondono che il presidentenon ha intenzione di sedersi al suo stesso tavolo. Lo ha detto John Kirby, portavoce del Consiglio ...non vuole incontrare Vladimir Putin, qualora il numero 1 del Cremlino dovesse partecipare al prossimo G20 in Indonesia. "Il presidente ha detto che non ha intenzione di sedersi con Vladimir ... L’ironia di Mohammed bin Salman su Joe Biden: “Scarso acume mentale e gaffe, era molto meglio… Il presidente russo è intervenuto al Valdai Forum, dove ha riferito di avere rapporti amichevoli con il presidente cinese Xi Jinping e ha detto di sostenere l’Arabia Saudita e Mohammed Bin Salman: «Me ...Middle placement Mobile Nelle scorse settimane, Joe Biden ad un’analoga domanda aveva risposto che non intendeva incontrare il presidente russo, aggiungendo che avrebbe potuto valutare la possibilità ...