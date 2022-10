“Jerry Lewis è morto” | la fake news che spaventa i fan sui social | “No | è ancora vivo | scusate”

(Di giovedì 27 ottobre 2022) È durata circa mezz’ora, prima di essere smentita, la notizia della morte diLee. Rilanciata dal sito di informazione Tmz, ha generato un enorme tam tam sui, soprattutto tra i fan della leggenda del rock’n’roll, che hanno poi però potuto tirare un sospiro di sollievo. Il sito ha infatti ricevuto una rettifica e si è scusato con i lettori: “Leenon è. Ci hanno detto che èed è a Memphis”, si legge sul popolare portale di gossip. “Qualcuno che si era detto il rappresentate dici aveva prima detto che era. Ma non è così. Tmz si rammarica dell’errore”. Soprannominato “The Killer”, l’87enne artista è famoso per canzoni come “Great Balls of Fire” e “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On”. Martedì ...

Da Vasco Rossi a Lady Gaga , da Pippo Baudo a Giorgio Armani. E ancora Sylvester Stallone, Jon Bon Jovi. Alla lunga lista dei morti "per errore" sui social, si aggiunge il cantautoreLee. Ma questa volta non si tratta di uno scherzo di qualche buontempone, ma dell'errore di Tmz. Il sito di gossip dopo avere dato la notizia della morte di, che era già rimbalzata ...Leeviene dato per morto, ma la star del rock 'n' roll: 'Sono vivo'. La leggendaria Great Balls of fire anche in Top Gun IL GIORNO PRIMA Il giorno prima McGuire si era attardato in ...Prima l'ultim’ora con la notizia della scomparsa a 87 anni del cantautore. Dopo appena mezz'ora, quando il tam tam sulla scomparsa della leggenda del rock aveva già fatto il giro del mondo sui social, ...Tmz si corregge e si scusa. «Jerry Lee Lewis non è morto. Ci hanno detto che è vivo ed è a Memphis», si legge sul popolare sito. «Qualcuno che si era detto il rappresentate di Lewis ci aveva prima det ...