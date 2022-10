La Svolta

... da Matteoa Roberto Cingolani . E infatti Crosetto non smentisce nulla. Ma scrive di aver ... ma intanto nel momento per lei importante si è fatta scudo dell'effetto scudo della: "se ...Nel 2014 D'Amato ha creduto alle promesse di riforma di Matteosenza dimenticare il vecchio ... Parole che avevano spinto Lettieri a presentare. In primo grado D'Amato è stato condannato, ... Ultimo'ora: Iv: Renzi querela direttore del Domani, Stefano Feltri, per sue parole oggi in tv Roma, 27 ott. (Adnkronos) - Il senatore Matteo Renzi ha dato incarico ai suoi legali di citare in giudizio il direttore del Domani Stefano Feltri per le sue affermazioni citate oggi ...