Italia-Emirati La cooperazione e il ruolo del Mediterraneo allargato | secondo Minniti

Leggi su formiche

(Di giovedì 27 ottobre 2022) C’è un concetto centrale che il presidente della Fondazione Med-Or ripete, Marco, sostiene da qualche tempo: la crisi militare aperta dall’invasione russa dell’Ucraina si muove in quell’area dell’Europa orientale, ma si riflette pesantemente altrove, anche — e soprattutto — al sud del mondo. Per questo “oggi non è possibile pensare a una soluzione, a una pace stabile e duratura” della guerra in Ucraina “se non c’è un pieno coinvolgimento dei Paesi del”, ha spiegato nel suo keynote speech all’apertura del seminario “New Horizons for Cooperation between Italy and the Uae”, che si è tenuto oggi, giovedì 27 ottobre, e ieri a Roma.ha fotografato il contesto internazionale caoticizzato da una serie di forze in campo che hanno sconvolto l’ordine mondiale. Un sistema che da adesso in poi ...