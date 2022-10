Iran | strage a Shiraz Ma l’opinione pubblica si scontra sulla rivendicazione dell’Isis E c’è chi accusa direttamente Teheran

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Sono almeno quindici le vittime e decine i feriti – tra cui almeno una donna e due bambini, secondo i media locali – di un attentato nel celebre santuario di Shah Cheragh a, nel sud dell’. Mentre in diverse aree del Paese continuavano le proteste e le manifestazioni in ricordo dell’uccisione di Mahsa Amini – ieri ricorrevano i 40 giorni dal suo omicidio – che hanno visto migliaia di persone marciare verso la sua città natale di Saqez, nella quinta città del paese un uomo ha fatto ingresso nella moschea che ospita la tomba di Ahmad, fratello dell’ottavo Imam sciita Reza, aprendo il fuoco sui fedeli. Le autoritàiane in primo momento avevano parlato di almeno tre attentatori ma in seconda battuta Kazem Moussavi, capo dell’Autorità giudiziaria distrettuale, ha fatto sapere che l’attentato è stato realizzato da un solo uomo, ...