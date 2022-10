Io sono l' abisso | la recensione | Il cerchio del dolore

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ladi Iol', il terzo film di Donato Carrisi, adattato dal suo romanzo omonimo dello scorso anno. Un terzo film, un nuovo passo di un cammino che sta portando Donato Carrisi dall'essere un affermato e riconosciuto scrittore italiano a un altrettanto celebrato regista. Dopo La ragazza della nebbia e L'uomo del labirinto, infatti, l'autore ha lavorato all'adattamento dell'ultimo in ordine cronologico dei suoi romanzi, Iol'(pubblicato a inizio dello scorso anno), provando a fare un ulteriore passo in avanti nella propria consapevolezza autoriale. Il perché è semplice, poiché da una parte si tratta di un'opera sui generis, un thriller anomalo in cui il dramma e l'attenzione ai personaggi va a bilanciare la componente di tensione, …