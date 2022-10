Inter-Viktoria Plzen | Dzeko fa doppietta | il ritorno di Lukaku VIDEO

La finalissima di Simone Inzaghi dura sì e no una mezzoretta. Poi l'fa il pieno: spazza via ilPilsen, passa il turno in anticipo in quello che era il girone di ferro della prima fase di Champions, viene rassicurata da Zhang che non intende cedere e ...Articoli più letti Stasera c'èPlze, dove vedere la partita di Champions League di Redazione Il gagdet di Barilla per cuocere la pasta a fuoco spento di Diego Barbera Cosa potremo ...Con il successo contro il Viktoria Plzen, l'Inter di Simone Inzaghi si qualifica agli ottavi di finale di Champions League. A fine partita i tifosi acclamano la squadra e il presidente nerazzurro Stev ...L’Inter può timbrare il biglietto per gli ottavi di finale della UEFA Champions League 2022-23 quando ospiterà il Viktoria Plzen Wednesday su Paramount+. La potenza italiana è a tre punti di vantaggio ...