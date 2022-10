Inter | proposta di rinnovo per un big | ecco quanto verrà offerto

(Di giovedì 27 ottobre 2022) L’ha conquistato ieri la qualificazione agli ottavi di Champions League battendo il Viktoria Plzen 4-0 e ora pensa al futuro PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTOSEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La qualificazione agli ottavi di Champions League conquistata ieri grazie alla netta vittoria contro il Viktoria Plzen per 4-0 ha dato ulteriore entusiasmo all‘di Simone Inzaghi. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

interista è emerso nel pre partita televisivo di- Viktoria Plxen ed escludendo che la firma sia legata al passaggio agli ottavi: "Sono due cose distinte". LaMa sarà interessante ...La Germania si è opposta allafrancese di un price cap . Così, di fatto, al consiglio ... la Francia è rimasta fuori dallo " European Sky Shield " per acquistare sistemi antimissilistici...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Al difensore slovacco verranno proposti 6,5 milioni netti, lo stesso ingaggio dell'argentino. E sul taccuino interista c'è Becao ...