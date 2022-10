Inter | oggi incontro tra Marotta e Skriniar per il rinnovo | ma c’è già la lista dei sostituti

(Di giovedì 27 ottobre 2022) L’le proverà tutte per trovare un accordo per ildi Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nella giornata diandrà in scena untra l’ad Beppee l’entourage del difensore. I nerazzurri vorrebbero offrire un contratto da 6,5 milioni, allineando lo stipendio a quello di Lautaro Martinez, e sono quindi fiduciosi di raggiungere un sì. Intanto però, Ausilio è attento anche a cercare eventuali profili sostituvi. Tra tutti Piacciono Diakhaby del Valencia, in scadenza di contratto, e l’ex Barcellona e Bayern Niamzou. Il nome più low cost, è invece quello di Rodrygo Becao, centrale dell’Udinese in scadenza nel 2024. SportFace.

