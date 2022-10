Inter | la frecciata di Materazzi | 'Calhanoglu? Ringraziamo i milanisti chiacchieroni che ce l'hanno lasciato'

Calciomercato.com

Lasul campo è chiara dopo le polemiche arrivate subito dopo Lazio - Udinese per le ... Matias Vecino, ma la testa è già all'Europa: 'L'exè un giocatore di sostanza, può giocare anche ...Wanda Nara , intervistata dal programma argentino Intrusos , lancia una nuovaa Mauro Icardi . Così l'ex moglie dell'attaccante ex: ' Io ho un compito preciso che ho sempre cercato di svolgere al meglio, ovvero trovare il miglior contratto possibile a Mauro. ... Inter, la frecciata di Materazzi: 'Calhanoglu Ringraziamo i milanisti chiacchieroni' La Lazio di Maurizio Sarri non si ferma più. Il tecnico biancoceleste ha parlato dopo la pesante vittoria dei biancocelesti contro l'Atalanta ...Wanda Nara, ex moglie di Mauro Icardi, punge l'attaccante del Galatasaray intervistata da un noto programma albiceleste.