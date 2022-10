Inter | frecciata di Materazzi | «Calhanoglu? Dobbiamo ringraziare i cugini che ce l’hanno lasciato»

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Marco, ex difensore dell’, ha parlato dell’impatto di Hakanin nerazzurro. Le sue dichiarazioni Marco, ex difensore dell’, ha parlato ai microfoni diTv dell’impatto di Hakanin nerazzurro. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «che cee che chiacchierano.lui che è un ragazzo che parla poco ma fa i fatti. Corre, è determinato, non ha paura ad andare in tackle. Ha permesso a Brozovic di recuperare con calma, senza forzare. Ben vengano giocatori come lui». L'articolo proviene da Calcio News 24.

