Inter | ecco l'offerta a Skriniar

(Di giovedì 27 ottobre 2022) L'stringe i tempi per il rinnovo del contratto (in scadenza a giugno) a Milan. Dopo aver centrato la qualificazione agli...

Commenta per primo L'vola con un turno di anticipo agli ottavi di Champions League grazie alle vittoria per 4 - 0 contro il Viktoria Plzen.le reazioni social più divertenti.OneFootball ha acquistato dalla Lega Calcio i diritti dei gol di quasi tutte le squadre: mancano Roma e, che li hanno dati altrove.perché non ci sono stati, per Dybala, reti della sua ...L'Inter vola con un turno di anticipo agli ottavi di Champions League grazie alle vittoria per 4-0 contro il Viktoria Plzen. Ecco le reazioni social più divertenti.In un video di OneFootball (di cui è ambasciatore) Paulo si diverte a vedere le reti dei grandi bomber del campionato. Manca il club giallorosso, ma nessuna polemica: la società ha acquistato i diritt ...