Instagram ha cannato anche il secondo tentativo di PornHub di avere un account sul social network

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 27 ottobre 2022) È durato meno di dieci giorni ildidi aprire un. Qualche settimana fa, infatti, il profilo ufficiale della piattaforma per adulti (che era riuscito ad accumulare ben 13 milioni di followers) era stato definitivamente chiuso dalvisuale di Meta., infatti, nel corso dei suoi 10 anni di permanenza sulaveva più volte violato le policies della comunità, diffondendo immagini e contenuti che potevano essere considerati adescamento sessuale. Per cercare di ovviare al problema,aveva ricominciato da zero. Il 18 ottobre aveva annunciato, urbi et orbi su Twitter, la ...