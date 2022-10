Calciomercato.com

Lui ora è anche altro, un docufilm, "La mia decisione" , che non è né ultimo né definitivo, è una parentesi dolente nella straripante vita di Andrése lonon da vicino ma da dentro, ...Andres, ex storico centrocampista di Barcellona e Spagna, si è raccontato in un'intervista al Corriere dello Sport Andresha parlato in un'intervista al Corriere dello Sport. IPOTESI RITIRO POST INFORTUNIO - "È stata anche una lezione, quella. Ho preso coscienza di come tutto possa cambiare da un istante all'... Iniesta racconta la depressione: 'Il momento migliore della giornata era quando prendevo le pillole per dormire' L'ex stella del Barcellona ha raccontato un momento brutto della sua vita, quando ha dovuto lottare con la depressione ...Lui ora è anche altro, un docufilm, “La mia decisione”, che non è né ultimo né definitivo, è una parentesi dolente nella straripante vita di Andrés Iniesta e lo racconta non da vicino ma da dentro, ...