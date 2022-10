Agenzia ANSA

... con conseguenze negative per commercio,ed economia nazionale". "Il nuovo Governo deve ... Secondo i datiresi noti oggi, a ottobre scende la fiducia dei consumatori da 94,8 a 90,1. "...... con conseguenze negative per commercio,ed economia nazionale". "Il nuovo Governo deve ... Secondo i datiresi noti oggi, a ottobre scende la fiducia dei consumatori da 94,8 a 90,1. "... Industria: Istat, fatturato agosto +3,6%, al top dal 2000 - Ultima Ora (Teleborsa) - Ad agosto, il fatturato dell'industria, al netto dei fattori stagionali, torna a crescere in termini congiunturali, dopo i lievi arretramenti dei due mesi precedenti, con ...Il fatturato dell'industria italiana torna a crescere ad agosto in termini congiunturali dopo lievi cali nei due mesi precedenti. Nel diffondere il dato, Istat sottolinea che l'indice destagionalizz ...