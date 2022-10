Inchiesta Juventus – Agnelli convoca tutti i dipendenti | “Uniti | il club ha agito sempre con correttezza”

(Di giovedì 27 ottobre 2022)in sede anche quelli del campo per chiarire la situazione L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Il numero 1 bianconero ha voluto rassicurare il personale dopo gli sviluppi dell'sui ... essendo launa società quotata in borsa. Il momento è difficile anche sul piano strettamente ...: sarebbero emerse nuove importanti intercettazioni in merito al deferimento della società Si susseguono le notizie relative al caso che sta coinvolgendo lariguardante l'...Avanti insieme. L’inchiesta denominata Prisma, condotta dalla Procura di Torino, che ha messo sotto la lente di ingrandimento i conti della Juventus e sviluppato sui filoni principali di plusvalenze L ...Il Codacons avvia una class action contro la Juventus dopo la notizia della chiusura dell'inchiesta, a fine ottobre 2022, su presunti falsi in bilancio della società bianconera nel triennio 2018/20. " ...