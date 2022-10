(Di giovedì 27 ottobre 2022) Sentita, commovente ma soprattutto partecipata dai cittadini residenti, la manifestazione che ieri pomeriggio alle ore 18 inha visto l’di un grande pannello iconografico raffigurante ildi, donato dalla responsabile dell’Azienda Turtle Designer, Ester Cuccia. Precedentemente alcuni volontari di Monreale Commercio guidati da Carmelo Norcia, coadiuvati dall’Impresa New System di Antonino La Mantia, avevano proceduto alla bonifica dell’area da tonnellate divari, materiali da risulta, carcasse di animali morti. Ricordiamo che qualche anno fa sul posto era statazzata un’altra immagine sacra ed il luogo era diventato ricettacolo di immondizie eterogenee. Grazie adesso all’impegno ed alla ...

filodirettomonreale.it

L'è alle 18 con appuntamento in piazza Polonia - ospedale Sant'Anna di fronte all'...MOLINARI - Opera permanente - piazza Polonia (Circoscrizione 8) Vento solare - Luigi NERVO -...... Vento solare di Luigi Nervo inMollino, una grande sagoma luminosa legata alla ... L'di Luci d'Artista 2022 sarà mercoledì 27 ottobre dalle ore 18.00 con appuntamento in piazza ... Inaugurazione piazzetta Togliatti, il Sacro Cuore di Gesù contro rifiuti e vandali La settimana del sindaco Matteo Lepore al Savena - quinta tappa del tour quartiere per quartiere - si è aperta con l'inaugurazione della Scala San Ruffillo e del parco Battacchi. Due idee che rientrav ...Dopo l'inaugurazione con la scrittrice Catena Fiorello, che ha presentato il suo ultimo libro I Cannoli di Marites, edito da Giunti. Catena Fiorello, prosegue fino a dicembre a Castelvtrano il Palmosa ...