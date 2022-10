In arrivo nuova ondata Covid a novembre Come proteggersi | la quinta dose e le mascherine

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Siamo ormai abituati a sentire annunciare nuove ondate. Ma con i numeri dei ricoveri e delle terapie intensive in calo, forse ci eravamo illusi di esserne fuori, o quasi. Ma nelle prossime settimane, quindi nel corso del mese di, è previsto un ritorno delin una delle sue “infinite” varianti. La notizia è uscita in queste ore ed è stata riportata dall’agenzia di stampa Ansa. Leggi anche ›-19: 1 milione di nuovi contagi in un mese, ma la quartasolo per il 7% degli italiani › Buone notizie: il vaccino in cerotto che ci proteggerà (meglio) dalle varianti ...

I due dunque si riuniranno in Deadpool 3 , previsto innel novembre 2024 , anche se Jackman ... il crime trovalinfa in streaming Notizie, recensioni e guide all acquisto sui migliori ...Si aggiunge un modello allagamma con marchio 'elettrico' GSe di Opel, con l'del nuovo Opel Grandland GSe. Il SUV sportivo, che sarà presto prodotto nello stabilimento tedesco di Eisenach, è pensato per offrire alte ...Il Covid non è finito, le sottovarianti continuano a moltiplicarsi. Ma il vaccino resta l'unica soluzione per proteggersi dalle complicanze ...Con l'arrivo della Collezione Mattioli il Museo del Novecento di Milano diventa la più importante galleria dedicata al Futurismo a livello internazionale. Del resto questa avanguardia artistica è nata ...