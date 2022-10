Ilary Blasi fatta fuori dall' Isola dei Famosi? Ecco la verità sul suo ritorno a Canale5

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Da quando ha annunciato la sua separazione con Francesco Totti la conduttrice ha deciso di non rilasciare interviste ma ad Oggi rivela.. Appena terminata la scorsa edizione dell'deiè arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della sua separazione con il calciatore Francesco Totti. Dopo circa venti anni di matrimonio e tre splendidi figli, Francesco ha comunicato tramite ANSA che la separazione sembra essere l'unica soluzione per salvare il rapporto con la sua ex. Da quel momento sono stati tantissimi gli articoli e le indiscrezioni che uscivano ogni giorno sugli ex coniugi che non hanno mai voluto parlare della fine del loro matrimonio, né sui social, né tramite interviste. Forse solo dopo lo scandalo dei Rolex e delle borse si sono esposti con simpatici video lasciando presagire ad alcuni fan che, nonostante la fine della ...