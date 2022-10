Ilaria D’Amico | Arma letale o Lo stagista inaspettato? La tv del 27 ottobre

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Per la prima serata in tv, giovedì 27su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso”. Malinconico accompagna in questura il suo vicino di casa, Giustino Talento, preoccupato per la scomparsa della giovane moglie ucraina Lulla. Un taglio sulla mano di Giustino, però, insospettisce il commissario. La polizia perquisisce l’appartamento della coppia rilevando delle macchie di sangue e dispone il fermo di Giustino, che continua a proclamarsi innocente. Malinconico inizia a scavare nell’ambiente frequentato dalla donna e, grazie anche ai contatti del figlio Alf, che sta girando una serie di documentari sui bassifondi di Napoli, appunta i propri sospetti su Ante, il fratello della donna al quale lei consegnava del denaro sottratto a Giustino e fa scarcerare quest’ultimo. Ma la soluzione del caso è ancora lontana… Su RaiDue ...