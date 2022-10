Il soprannome che Carlo ha dato a Meghan Markle conferma il vero dietro le quinte del rapporto

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 27 ottobre 2022) È noto da tempo che iltra ree il principe Harry è teso.che il principe e sua moglie,, hanno deciso di allontanarsi sempre più dai doveri reali, la spaccatura tra padre e figlio si è ampliata. Ma in tanti sperano e credono che ci sia speranza di riconciliazione. Nonostante da fuori appaia freddo, iltrae sua nuorasembra essere in realtà molto buono. Secondo alcune informazioni,ha ricevuto unmolto speciale dal re che mostra esattamente com’è il loro, ha scritto il Mirror. Nella famiglia reale britannica negli ultimi anni c’è stata aria di bufera. All’inizio del 2021, è andata in onda la tanto ...