Il processo per il presunto stupro nel parlamento australiano è stato annullato

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Per una violazione del regolamento da parte della giuria: è il caso che nel 2021 mise in crisi il governo e provocò ampie proteste

"Abbiamo una grande libreria di idee che registriamo costantemente, anche se ora siamo in sala proveadattare i nuovi brani all'esecuzione dal vivo. È unche non si interrompe mai e ...L'Italia e l'Eni divennero così interpreti di un atteggiamento costruttivo di sostegno aldi decolonizzazione in atto, come nel caso dell'Algeria,accordi equi nell'interesse reciproco'. ...Sotto tiro, sparò: i due malviventi avevano un’arma finta ma senza il tappo rosso che ne consentisse il riconoscimento ...Sulle prime pagine dei principali quotidiani internazionali l'attenzione è rivolta anche agli equilibri interni all’Ue, con il colloquio tra Macron e Scholz nel tentativo di ricomporre l’asse franco-t ...