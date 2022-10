Il possibile nuovo ruolo dell’Italia nel gelo diplomatico tra Francia e Germania

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 27 ottobre 2022) L’alleanza tra Parigi e Berlino era ritenuta il motore dell’Unione europea, ma è in panne. Per la prima volta dal 1963, è saltato il bilaterale annuale tra i due governi. Era previsto Fontainebleau, l’hanno rinviato a gennaio. Il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz hanno litigato su tutto: il tetto al prezzo del gas, il rapporto con la Cina, la difesa comune, i gasdotti in joint venture con la Spagna, persino le conferenze stampa. La politica italiana ha contestato per anni l’«asse» tra le due capitali: ilgoverno ha l’occasione di farle ragionare per provare a ritrovare la stessa centralità dell’era Draghi. Non va sprecata nel lamentismo. Le relazioni, e non è solo l’impressione degli editorialisti, sono a un minimo storico, con un tempismo reso ancora più deteriore dalla guerra (da vincere) in corso in Ucraina. Scholz e ...