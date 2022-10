Il Papa | ' Il porno online un vizio che hanno anche preti e suore'

(Di giovedì 27 ottobre 2022) La carne è debole. Per tutti. Lo saFrancesco che però - non è la prima volta - lunedì scorso ha lanciato un monito contro le tentazioni e in particolare quelle dellagrafia on line ad ...

ilmessaggero.it

Ilha messo in guardia tutti, senza remore, anche i 'suoi'. Ma non è stato un j'accuse, non ha invitato a scagliare il primo mouse chi, in abito religioso, non abbia ceduto alla tentazione ...Lo ha detto durante un incontro con seminaristi e sacerdoti, rispondendo a una domanda sul mondo digitale e sui social ... Papa Francesco elogia la tristezza, stato d'animo utile per capire le cose che non vanno della propria vita Siffredi racconta: ho tanti fan tra i credenti. "Tanti mi scrivono per redimermi. Mia mamma sognava che diventassi un sacerdote" ...La carne è debole. Per tutti. Lo sa anche Papa Francesco che però – non è la prima volta – lunedì scorso ha lanciato un monito contro le tentazioni e ...